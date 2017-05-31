- Месяц Рамазан – это месяц, когда был ниспослан Коран – наставление для людей (на правильный путь) и различие (между истиной и ложью). Согласно хадису пророка (с.а.с.), при наступлении месяца Рамазан открываются врата Рая, закрываются врата Ада и привязывают шайтанов, чтобы они не вредили мусульманам, не сбивали их с пути Истины, - говорит Руслан СУЛТАНОВ. - По Шариату постом называется убережение от всего, что может его пост нарушить с рассвета до наступления сумерек, имея специальное намерение. Соблюдение поста в месяц Рамазан является одним из пяти столпов Ислама. Постящийся воздерживается от всех видов разговения (еды, питья, курения, половой близости и др.) и стремится сохранять свой язык от сквернословия, а душу от нечистых помыслов в светлое время суток. Разговляться можно фиником или водой. Рамада́н (араб. رمضان‎) или Рамаза́н (тур. Ramazan) — месяц обязательного для мусульман поста (саум), является одним из пяти основ (столпов) ислама. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря (см. Исламский календарь). Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана). Ежедневно перед тем, как совершить пост, мусульмане произносят намерение (ният) приблизительно в следующей форме: «Я намереваюсь завтра (сегодня) совершить пост месяца Рамадан, ради Аллаха». Мусульманам желательно за полчаса до рассвета закончить утренний приём пищи (сухур) и начать разговление (ифтар) сразу после наступления времени разговления . Разговляться рекомендуется водой, молоком, финиками и т. д.

Иллюстративное фото из архива МГ По словам главного имама ЗКО Руслана СУЛТАНОВА, дастархан для разговления накрывается с первого дня месяца Рамазан и будет продолжаться до его окончания. - Сначала в областной центральной мечети мы накрывали дастархан на 150 человек, сейчас сюда уже приходят более 250 мусульман. В две городские мечети ежедневно на ауыз ашар приходят в общей сложности 200 человек, - рассказал Руслан СУЛТАНОВ. Напомним, священный месяц Рамазан начался 27 мая и продлится до 24 июня. По словам Руслана СУЛТАНОВА, Рамазан является самым ценным месяцем в году.