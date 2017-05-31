Рассказали о случившемся несколько выживших, которые сумели добраться по пустыне до ближайшей деревни.

В пустыне Сахара обнаружили тела мигрантов с детьми, после того, как их грузовик сломался на севере Нигера, сообщил телеканал Aljazeera. Сообщается о 44 погибших. По информации местных властей, беженцы пытались попасть на территорию Ливии, чтобы потом переправиться в Европу. Однако транспортное средство вышло из строя, и люди погибли от жажды. Но шесть человек всё-таки сумели добраться до ближайшей деревни и рассказать о случившемся. Они сообщили, что большинство мигрантов были родом из Ганы и Нигера. Как отмечается в источнике, маршрут из Нигера в Ливию является одним из основных способов иммигрантов достичь Северной Африки и Средиземного моря, чтобы попасть в Европу. Каждую неделю тысячи мигрантов переправляются в грузовиках через Сахару. Из-за того, что в машинах слишком мало места, с собой беженцы могут взять лишь несколько литров воды.