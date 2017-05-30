Хозяина собаки, которая покусала ребенка, привлекли к административной ответственности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". а Штраф в размере 11 350 тенге заплатит житель с.Водниково за нарушение правил содержания и выгула собак. Об этом сообщили в пресс-службе областного ДВД. Выяснилось, что дворы новостроящихся частных домов в данном поселке не имеют ограждений, соответственно, собаки гуляют свободно - без привязи. Кроме того, из-за того, что после инцидента собака пропала, стало невозможным проведение медицинской экспертизы.   Напомним, что несчастный случай произошел 28 мая в одном из пригородных поселков. Информацию об этом в социальных сетях распространила мама ребенка, которая сообщила, что после укуса собака пропала. Ерлан ОМАРОВ  