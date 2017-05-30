Иллюстративное фото с сайта www.arnapress.kz По словам мамы ребенка, который посещает данный детский сад, ставшей очевидицей происходящего, воспитатель ударила мальчика, плакавшего после ухода родителей. - Сегодня утром, отводя дочь в сад N6 г. Атырау лицезрела следующую картину: плачущий ребенок, оставленный родителем, на грубые требования воспитателя успокоиться, никак не хотел успокаиваться, что в итоге получил пощечину за это. Сама я очень спешила на служебный автобус, что решила оставить все вопросы, касающиеся данного инцидента, на вечернее время. Вечером, забирая свою дочь, соответственно я попросила воспитателя высказаться по этому инциденту, на что мне сказали, что мне все это показалось. Пришлось написать жалобу на данного воспитателя и передать заведующей данного детсада, - поделилась очевидица. По данному факту редакция обратилась за комментарием в пресс-службу городского акимата. Оказалось, что в городском отделе образования о данном инциденте, произошедшем во второй младшей группе казахского отделения, не знали, но после нашего обращения и заведующего детского сада, и воспитателя вызвали "на ковер". - Сегодня после окончания рабочего дня состоится собрание, в ходе которого будет решаться судьба воспитателя. Если ранее она не имела претензий и жалоб от родителей, ей будет дано предупреждение. Мама ребенка, ставшая очевидцем грубого обращения с ребенком, решила перевести свою дочь в другую группу, жалоб и заявлений от родителей мальчика, которого ударила воспитатель, пока не поступало, - сообщили в пресс-службе.