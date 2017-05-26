Иллюстративное фото с сайта dumrt.ru Об этом в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил главный имам мечети "Имангали" Батыржан МАНСУРОВ. Приезд хранителей Корана ожидается по предварительной договоренности ДУМК и управления религии Турции. Хафизы, знающие наизусть все суры из священного писания, будут дежурить в четырех городских мечетях, в основном, во время таравих намаза. Планируется, что хранители будут читать Коран ежедневно по 20 страниц и за 30 дней почитают священную книгу полностью. Имам мечети напомнил об обязательных материальных пожертвованиях верующего в течение всего Рамазана. - Размер фитр-садака в этом году составит 300 тенге на каждого члена семьи. Люди, которые не смогут держать Оразу, должны будут заплатить фидия, его сумма в этом году составит приблизительно 1300 тенге. Человек, который не может поститься в течение 29 дней, должен накормить 60 человек, либо кормить одного человека весь пост перед рассветом и после заката, - рассказал Батыржан МАНСУРОВ.