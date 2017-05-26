Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения, некоторые компании ведут активную работу по вовлечению казахстанцев в созданные финансовые пирамиды. - В последнее время в СМИ активно обсуждается финансовая пирамида «Questra Holdings Inc.». В ходе проведенного анализа установлено, что офис этой компании расположен в одном из торговых центров Уральска. На сегодняшний день имеются достаточные основания, указывающие на признаки преступления этой компании, - отметили в пресс-службе прокуратуры области. По указанию прокуратуры УВД города Уральска 22 мая было начато досудебное расследование по статье 190 ч. 1 УК РК "Мошенничество".