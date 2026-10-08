Аким Уральска проверил ремонт дороги в микрорайоне Зачаганск

Качество и сроки ремонта аким будет держать на контроле.

Аким города Мурат Байменов проверил ход ремонта дороги на улице Жангир хана в поселке Зачаганск. Средний ремонт на участке от улицы Айткулова до улицы Букейханова начался 5 октября. Сейчас рабочие снимают старый асфальт. Снятое покрытие не будут выбрасывать - его переработают и используют для асфальтирования других улиц микрорайона, где пока нет асфальта.

Ремонт пройдет поэтапно. На отдельных участках улицы движение временно могут ограничить. В акимате отмечают, что работы могут доставить жителям временные неудобства, однако после ремонта дорога станет более комфортной и безопасной.