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Социум

Аким Уральска проверил ремонт дороги в микрорайоне Зачаганск

Качество и сроки ремонта аким будет держать на контроле.
Жулдызхан Хасангалиева
Аким Уральска проверил ремонт дороги в микрорайоне Зачаганск
Стоп-кадр из видео акимата Уральска

Аким города Мурат Байменов проверил ход ремонта дороги на улице Жангир хана в поселке Зачаганск. Средний ремонт на участке от улицы Айткулова до улицы Букейханова начался 5 октября. Сейчас рабочие снимают старый асфальт. Снятое покрытие не будут выбрасывать - его переработают и используют для асфальтирования других улиц микрорайона, где пока нет асфальта.

Ремонт пройдет поэтапно. На отдельных участках улицы движение временно могут ограничить. В акимате отмечают, что работы могут доставить жителям временные неудобства, однако после ремонта дорога станет более комфортной и безопасной.

- Качество и сроки выполнения работ будем держать на контроле, - сказал Мурат Байменов.

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