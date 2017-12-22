Сотни уральцев собрались на новой площади, чтобы посмотреть на зажжение елки и праздничный концерт. Аким города Уральска Мурат МУКАЕВ поздравил всех жителей и гостей города с наступающим Новым годом и пожелал всех благ в наступающем 2018 году. Со слов местной жительницы Зинаиды, несмотря на непогоду и метель, они пришли отпраздновать это событие со своими близкими друзьями и детьми. - Хочется, чтобы новый год был у всех удачным, пожелать всем счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях, - поздравила Зинаида. Стоит отметить, что помимо огней на ёлка на новой площади в одночасье зажглись огни на елках на площади Абая, в городском парке культуры и отдыха, на набережной реки Урал, скверах «Лепесток», СОШ №20 и поселок Деркул.