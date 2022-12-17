Аким ЗКО поручил до весны завезти весь объём щебня для строительства дорог

Нариман Турегалиев будет контролировать поставки строительного материала в область, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Проблемы строительства дорог обсудили в акимате. Одной из основных причин отставания от сроков назвали поставку щебня. В разгар сезона строительства область не обеспечивают нужным объёмом из-за отсутствия вагонов. По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, те дороги, которые не завершили в этом году, необходимо закончить в следующем. А это ещё 106 километров дорог. Замакима ЗКО Темирхан Мендыгалиев пояснил, что за четыре года с начала реализации проекта компанией