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Социум

Аким ЗКО поручил до весны завезти весь объём щебня для строительства дорог

Нариман Турегалиев будет контролировать поставки строительного материала в область, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Проблемы строительства дорог обсудили в акимате. Одной из основных причин отставания от сроков назвали поставку щебня. В разгар сезона строительства область не обеспечивают нужным объёмом из-за отсутствия вагонов. По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, те дороги, которые не завершили в этом году, необходимо закончить в следующем. А это ещё 106 километров дорог. Замакима ЗКО Темирхан Мендыгалиев пояснил, что за четыре года с начала реализации проекта компанией
Кристина Кобина
Аким ЗКО поручил до весны завезти весь объём щебня для строительства дорог
Нариман Турегалиев будет контролировать поставки строительного материала в область, передаёт портал «Мой ГОРОД».
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Фото из архива "МГ" Проблемы строительства дорог обсудили в акимате. Одной из основных причин отставания от сроков назвали поставку щебня. В разгар сезона строительства область не обеспечивают нужным объёмом из-за отсутствия вагонов. По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, те дороги, которые не завершили в этом году, необходимо закончить в следующем. А это ещё 106 километров дорог. Замакима ЗКО Темирхан Мендыгалиев пояснил, что за четыре года с начала реализации проекта компанией «Казавтожол» совместно с подрядными организациями заасфальтировали только 50% нижнего слоя.
- Первые два года был дефицит средств, полное авансирование подрядных организаций не осуществлялось. Помимо того, ещё у одной организации был разорван контракт, там были и другие прецеденты, не рассчитывались с субподрядчиками. «Казавтожол» при содействии акимата, то есть мы, настаивали на том, чтобы со второго лота подрядчика поменяли. И весь прошлый год компания занималась тем, что разыгрывали конкурс на это место. В сентябре заключили контракт с ТОО Uniserv. Всё было нормально, местный поставщик услуг встал на этот проект. Однако национальная компания сняла средства по выдаче аванса. Это нас сильно насторожило и мы обратились в министерство, - рассказал Темирхан Мендыгалиев.
Нариман Турегалиев напомнил, что он в прошлом году приезжал в область с экономическим комитетом и тогда велось обсуждение строительства дорог.
- Тогда мы говорили, что 119 километров вы не завершите. У вас нет такой возможности. Тогда в национальной компании нас уверяли, что 119 километров они закончат в 2022 году и для этого созданы все условия. С КТЖ они договорились, радиус перевозки щебня отработан, то есть никаких проблем нет. Мы говорили, что за три года вы построили всего 55 километров, как за один год планируете построить в два раза больше? И что получилось. Наши сомнения подтвердились, - сказал аким ЗКО.
По его словам, «Казавтожол» приготовил график подвоза щебня для региона. Договор подписали, с КТЖ согласовали.
- В этом году до апреля вы должны сюда завозить щебень. Мы не должны бегать, когда начинается спрос со всех сторон и ажиотаж. Поэтому в 2023 году до марта чтобы щебень был в области. Наша потребность на сегодня 990 тысяч тонн, - заявил Нариман Турегалиев.
Позже в ходе заседания выяснилось, что график согласован на поставку щебня только для дорог республиканского назначения, а это потребность в 700 тысячах тонн. Получается, что местные дороги опять не учитываются. Нариман Турегалиев поручил обеспечить таким количеством щебня область до апреля и пообещал всё закрепить протоколом заседания. Он отметил, что ответственность за это понесёт «Казавтожол» и они намерены отслеживать график поставок, чтобы не повторить ошибки прошлого года.

Ситуация с дорогами в ЗКО

Автодороги Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны и осени машины буквально тонут в грязи. В жиже тонут не только легковые авто, но и спецтехника. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути. Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся. В апреле этого года вокруг капитального ремонта печально известной трассы Казталовка-Жанибек вновь разгорелся скандал. Генеральный подрядчик - ТОО «Темиржол жондеу», который в свою очередь нанимает субподрядную организацию ТОО ADF Stroy+. Она заключила договор с местными предпринимателями на предоставление в аренду спецтехники, поставку ГСМ, строительных материалов, услуги по организации питания, а также на вывоз и утилизацию отходов. Однако оплату за предоставленные товары и услуги эти предприниматели не получили. Общая задолженность ТОО ADF Stroy+ перед поставщиками составляет 236 миллионов тенге. 21 апреля сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры и наказать виновных в срыве сроков. 22 апреля премьер Алихан Смаилов ознакомился с проектом по реконструкции трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ и поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог ЗКО. 23 апреля за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО от занимаемой должности освобождён вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. 26 апреля уволен директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в ЗКО Амир Каримбаев. Кроме этого, меры административного характера применены в отношении ряда руководящих работников и специалистов центрального аппарата АО и комитета автомобильных дорог. В начале августа глава МИИР говорил, что в ЗКО фиксируется низкий темп улучшения состояния автодорог. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
щебень дороги

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