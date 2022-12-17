Аким ЗКО поручил до весны завезти весь объём щебня для строительства дорог

- Первые два года был дефицит средств, полное авансирование подрядных организаций не осуществлялось. Помимо того, ещё у одной организации был разорван контракт, там были и другие прецеденты, не рассчитывались с субподрядчиками. «Казавтожол» при содействии акимата, то есть мы, настаивали на том, чтобы со второго лота подрядчика поменяли. И весь прошлый год компания занималась тем, что разыгрывали конкурс на это место. В сентябре заключили контракт с ТОО Uniserv. Всё было нормально, местный поставщик услуг встал на этот проект. Однако национальная компания сняла средства по выдаче аванса. Это нас сильно насторожило и мы обратились в министерство, - рассказал Темирхан Мендыгалиев.Нариман Турегалиев напомнил, что он в прошлом году приезжал в область с экономическим комитетом и тогда велось обсуждение строительства дорог.
- Тогда мы говорили, что 119 километров вы не завершите. У вас нет такой возможности. Тогда в национальной компании нас уверяли, что 119 километров они закончат в 2022 году и для этого созданы все условия. С КТЖ они договорились, радиус перевозки щебня отработан, то есть никаких проблем нет. Мы говорили, что за три года вы построили всего 55 километров, как за один год планируете построить в два раза больше? И что получилось. Наши сомнения подтвердились, - сказал аким ЗКО.По его словам, «Казавтожол» приготовил график подвоза щебня для региона. Договор подписали, с КТЖ согласовали.
- В этом году до апреля вы должны сюда завозить щебень. Мы не должны бегать, когда начинается спрос со всех сторон и ажиотаж. Поэтому в 2023 году до марта чтобы щебень был в области. Наша потребность на сегодня 990 тысяч тонн, - заявил Нариман Турегалиев.Позже в ходе заседания выяснилось, что график согласован на поставку щебня только для дорог республиканского назначения, а это потребность в 700 тысячах тонн. Получается, что местные дороги опять не учитываются. Нариман Турегалиев поручил обеспечить таким количеством щебня область до апреля и пообещал всё закрепить протоколом заседания. Он отметил, что ответственность за это понесёт «Казавтожол» и они намерены отслеживать график поставок, чтобы не повторить ошибки прошлого года.