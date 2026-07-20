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Социум

Аким ЗКО потребовал привлечь в регион 1 трлн тенге инвестиций

Нариман Турегалиев провел совещание по итогам социально-экономического развития региона за первые шесть месяцев года.
Арайлым Усербаева
Аким ЗКО потребовал привлечь в регион 1 трлн тенге инвестиций
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, из семи основных экономических показателей положительную динамику продемонстрировали только пять.

Официальная статистика за полугодие выглядит следующим образом:

  • Инвестиции в основной капитал выросли на 123%.
  • Индекс объема продукции сельского хозяйства составил 104,2%.
  • Объем строительных работ достиг 143,6 млрд тенге (в эксплуатацию ввели 223 тысячи квадратных метров жилья).
  • Индекс внутренней торговли остановился на отметке 100,5%.

Несмотря на рост в некоторых секторах, глава региона остался недоволен работой ряда руководителей ведомств и районных акимов. Нариман Турегалиев подчеркнул, что диверсификация экономики остается главной задачей, поставленной президентом.

- В этом году мы планируем довести объем инвестиций в основной капитал до 1 трлн 51,2 млрд тенге. Работу в этом направлении нужно усилить. Важно увеличивать долю частных инвестиций, развивать обрабатывающую промышленность и переработку сельхозпродукции, наращивать местное содержание и экспортный потенциал, а также снижать зависимость от импорта, - заявил аким области.

Глава региона предупредил подчиненных, что на следующем заседании спросит с каждого руководителя управления и акима района, которые не справляются с плановыми показателями, и потребовал реальных результатов.

Бизнес инвестиции регион

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