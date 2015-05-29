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Социум

Аким ЗКО пожурил чиновников за порванные и не глаженные флаги

В областном акимате прошло заседание комиссии по государственным символам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как выяснилось, после проверки, проведенной в государственных органах в районах области, комиссией были выявлены многочисленные нарушения. По ним отчитывалось руководство двух районов области. Первым о том, как у них выявили нарушения и как они устранили их, отчитался заместитель акима Бурлинского района Кайрат УТЕГЕНОВ. Он монотонно прочитал доклад о том, что проведенная проверка выявила у них отсутствие государственного флага на здании средней школы в поселке Бурлин, поврежд
Анэль Кайнеденова
Аким ЗКО пожурил чиновников за порванные и не глаженные флаги
soveshanie (2)
soveshanie (2)
В областном акимате прошло заседание комиссии по государственным символам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как выяснилось, после проверки, проведенной в государственных органах в районах области, комиссией были выявлены многочисленные нарушения. По ним отчитывалось руководство двух районов области. Первым о том, как у них выявили нарушения и как они устранили их, отчитался заместитель акима Бурлинского района Кайрат УТЕГЕНОВ. Он монотонно прочитал доклад о том, что проведенная проверка выявила у них отсутствие государственного флага на здании средней школы в поселке Бурлин, поврежденными оказались флаги на здании управления государственных доходов района, на здании дома для престарелых и еще на нескольких помещениях государственных органов. - Все нарушения были устранены, - отрапортовал Кайрат УТЕГЕНОВ. - Из прочитанного вами доклада стало ясно, что вы прочитали набор слов без интонации. Из-за этого часто складывается мнение, что на официальных заседаниях достаточно просто прочитать доклад. Подготовка к совещанию низкая. Мы говорим, что государственные символы - это наши патриотические чувства, воспитание любви к родине, они поднимают наш дух, почему вы не говорите четко о проводимой работе и нарушениях, - возмутился аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. - Я не удовлетворен вашим докладом. Рассказали о проделанной работе, какие нарушения были, как их устранили. Говорим о государственных органах, в которых либо госсимволы использовали с нарушениями, либо их вообще нет. И это директора школ, руководители госорганов. Почему они не контролируют этот вопрос? Почему нужно проводить проверку, находить нарушения и указывать им на них?! Эти слова предназначены всем вам. Вот в одном из учреждений флаг прибили гвоздями. Это что за ужас такой?! Я в начале заседания говорил о том, что люди жизнью расставались, чтобы врагам флаг не отдавать. Есть закон, есть правила, как правильно использовать государственные символы, все это указано, нужно просто это контролировать. Вот, к примеру, флаг, не глаженный и лежащий на полу в налоговом управлении Бурлинского района. А что в налоговой работают люди, которые не знают закона? Аким Чингирлауского района Алдияр ХАЛЕЛОВ поведал о том, что в районном управлении юстиции не было акта о замене и уничтожении государственных символов, флаг на здании ЦОНа и вовсе оказался порванным и установлен был не по стандарту. В двух школах района флаги установлены не были. К тому же практически во всех госучреждениях, проверенных комиссией из управления внутренней политики, флаги были не глаженные. Также, по словам акима района, на здании отдела пасcажирского траснпорта, архитектуры и строительcтва не установлены государственные символы, на зданиях отделов сельского хозяйства, социальной защиты и государственных программ, экономики и финансов, земельных отношений были установлены флаги, не было герба РК. К настоящему времени, как заверил Алдияр ХАЛЕЛОВ, все эти нарушения были устранены.
Заместитель акима Бурлинского района Кайрат УТЕГЕНОВ
Заместитель акима Бурлинского района Кайрат УТЕГЕНОВ
Заместитель акима Бурлинского района Кайрат УТЕГЕНОВ
xV11gZ1h7rg   Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
аким флаг совещание государственные символы

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