Аким ЗКО пожурил чиновников за порванные и не глаженные флаги

В областном акимате прошло заседание комиссии по государственным символам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как выяснилось, после проверки, проведенной в государственных органах в районах области, комиссией были выявлены многочисленные нарушения. По ним отчитывалось руководство двух районов области. Первым о том, как у них выявили нарушения и как они устранили их, отчитался заместитель акима Бурлинского района Кайрат УТЕГЕНОВ. Он монотонно прочитал доклад о том, что проведенная проверка выявила у них отсутствие государственного флага на здании средней школы в поселке Бурлин, поврежд