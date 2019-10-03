Ежегодно осенью и весной проходит экологическая акция «Всеказахстанский День посадки леса», организованная по инициативе Фонда Земли «Устойчивое развитие». Во многих областях, а также в городах и населенных пунктах проводятся мероприятия по посадке деревьев. В своем выступлении аким области сделал особый акцент на необходимости патриотического воспитания подрастающего поколения, о ценности природных ресурсов о том, что важно заботится о сохранении экологии. Гали Искалиев подчеркнул, что Уральск по праву считается самым зеленым городом по республике и необходимо сохранить это почетное звание. – По республике город Уральск относится городам с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. При территории области в 151 339 км², покрытая лесом площадь составляет 89 418 га. В рамках акции в 311 школах, где учащиеся старших классов проведут высадку 10 тыс. зеленых насаждений, – отметил глава региона. Посадка леса призвана не только поддержать идею возрождения лесов, но и обратить внимание широкой общественности и представителей власти на экологическое воспитание и культуру поведения в лесах. Акция направлена на сохранение и восстановление лесов, обустройство городских зеленых зон, развитие общественного интереса к сохранению и приумножению природных богатств Казахстана. Аким области выразил благодарность всем, кто участвует в посадке деревьев за желание сберечь и приумножить зеленые массивы, после чего принял участие в посадке деревьев вместе с учениками школы на аллее «Дарындылар». – Отрадно, что подрастающее поколение осознает важность данной работы и делает все необходимое, чтобы сохранить и приумножить природные богатства, – подчеркнули организаторы акции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.