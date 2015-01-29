27 января в 11 часов утра активисты движения «Защитим Кок-жайляу»  наградили акима города Алматы Ахметжана Есимова   орденом «Главный лесоруб» и ценным призом «Золотая пила», сообщает kapital.kz. Фото с сайта news.headline.kz Фото с сайта news.headline.kz - Ежегодно в Алматы вырубаются, уродуются, превращаясь в подобие телеграфных столбов и пальм, более 57 тыс. деревьев.  Есть в Алматы человек, который, как нам кажется, имеет выдающиеся заслуги в этом деле! Этот человек – аким нашего лысеющего города господин Есимов. В этом году, возможно, будет поставлен рекорд по вырубке деревьев, «сверхпланово» акимат планирует вырубить более 10 000 деревьев в урочище Кок-Жайляу для строительства новой дороги. Мы решили наградить  его за эти успехи орденом и ценным подарком, - сказал Абай Ерекенов при передаче ордена и приза представителю акимата. Сам аким и его сотрудники к активистам не вышли, однако орден удалось передать представителю акимата, который в это время заходил в здание акимата. Напомним, накануне, 19 января,  в Алматы прошли общественные слушания, на которых обсудили горнолыжный курорт «Кок-Жайляу». Дискуссии вызвали обсуждение строительства дороги в ущелье Кок-Жайляу. Сторонники курорта утверждают, что непосредственно к курорту дорога не относится. Противники строительства асфальтовой трассы в национальном парке считают дорогу первым шагом к строительству лыжного городка. Горожанам был представлен проект  дороги протяженностью шесть километров - двухрядная трасса соединит город и ущелье, в которое сейчас туристы могут попасть только пешком. Активисты уверены:  дорога и сам курорт – это способ прибрать к рукам часть земли Иле-Алатауского нацпарка. Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта
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