19 января в поселке Зачаганск состоялась встреча акима с населением. Житель Зачаганска Наиль САФАРГАЛИЕВ, от лица всех жителей поблагодарил акима Зачаганска Адильбека КАДЫРОВА за его работу. Однако один вопрос для него остался до сих пор нерешенным. -Вот мы видим, как выкупленные квартиры на первых этажах многоэтажных домов обустраивают под частный бизнес: магазины, стоматологии, салоны красоты. И для того, чтобы было хорошо видно вывеску с названием, хозяева этих квартир зачастую безжалостно уничтожают зеленые вековые насаждения. Так может аким города примет меры и запретит вырубку таких деревьев? - предложил Наиль САФАГАЛИЕВ. На что аким Уральска Мурат МУКАЕВ ответил, что по закону если дано разрешение для вырубки одного дерева, то на этом месте согласно договора они должны высадить три дерева. -Но при этом теперь меры будут ужесточены, вместо одного вырубленного дерева будут высаживать по три таких же подобных дерева, то есть не саженцы, которые могут засохнуть или погибнуть, а именно надежные хорошие деревья, - пояснил аким города. Кроме того, один из жителей выразил свои притензии к градоначальнику в отношении совета общественности. -Мы являемся жителями Зачаганска, но при этом все мы относимся к городу и нас также интересует будущее нашего города. Вот не так давно состоялся совет общественности, однако мы о нем узнали только по телевизору. Почему из Зачаганска нет ни одного участника этого совета, - задался вопросом житель Зачаганска Камал КУБАШЕВ. На что Мурат МУКАЕВ пообещал принять данные к сведению и решить вопрос.