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Акимы областей, городов Астана и Алматы сложили свои полномочия

Акимы областей, а также городов Астана и Алматы ушли в отставку, передает корреспондент Tengrinews.kz. Также сложили свои полномочия подотчетные и подчиненные президенту Казахстана руководители государственных органов. Фото с сайта www.akorda.kz Соответствующие Указы, подписанные Главой государства, опубликованы на сайте Акорды. Так, Президентом подписан указ "Об акимах городов Астаны и Алматы, областей". Согласно которому акимам областей, городов Алматы и Астаны поручено исполнять свои обязанности до назначения новых акимов. Нурсултан Назарбаев также подписал указ "О руководителях государстве
Marat
Акимы областей, городов Астана и Алматы сложили свои полномочия
Акимы областей, а также городов Астана и Алматы ушли в отставку, передает корреспондент Tengrinews.kz. Также сложили свои полномочия подотчетные и подчиненные президенту Казахстана руководители государственных органов.
Фото с сайта www.akorda.kz
Фото с сайта www.akorda.kz
 Фото с сайта www.akorda.kz Соответствующие Указы, подписанные Главой государства, опубликованы на сайте Акорды. Так, Президентом подписан указ "Об акимах городов Астаны и Алматы, областей". Согласно которому акимам областей, городов Алматы и Астаны поручено исполнять свои обязанности до назначения новых акимов. Нурсултан Назарбаев также подписал указ "О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК". "В соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан", в связи с прекращением полномочий руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан постановляю: руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей", - говорится в тексте документа. Оба Указа вводятся в действие со дня подписания Сегодня в Астане состоялась инаугурация избранного Президента. В этом году Нурсултан Назарбаев приносит присягу в качестве Главы государства уже в пятый раз. После чего глава государства подписал указ "О правительстве Республики Казахстан" в связи со сложением полномочий кабинета министров. По процедуре после вступления избранного Президента страны в должность кабинет министров республики автоматически уходит в отставку. Согласно Конституции Казахстана, Президент после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение Парламента кандидатуру нового премьер-министра республики. В Казахстане 26 апреля состоялись внеочередные выборы президента страны. На них проголосовало 95,21 процента избирателей. Голоса избирателей распределились следующим образом: за Кусаинова Абельгази Калиакпаровича проголосовали 57 718 избирателей, или 0,64 процента; за Назарбаева Нурсултана Абишевича - 8 миллионов 833 тысячи 250 человек, или 97,75 процента; за Сыздыкова Тургуна Искаковича - 145 765 избирателей, или 1,61 процента. На основе полученных данных из областей и городов Алматы и Астана о результатах Центральная избирательная комиссия постановляет признать Президентом Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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