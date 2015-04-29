Акимы областей, городов Астана и Алматы сложили свои полномочия

Акимы областей, а также городов Астана и Алматы ушли в отставку, передает корреспондент Tengrinews.kz. Также сложили свои полномочия подотчетные и подчиненные президенту Казахстана руководители государственных органов. Фото с сайта www.akorda.kz Соответствующие Указы, подписанные Главой государства, опубликованы на сайте Акорды. Так, Президентом подписан указ "Об акимах городов Астаны и Алматы, областей". Согласно которому акимам областей, городов Алматы и Астаны поручено исполнять свои обязанности до назначения новых акимов. Нурсултан Назарбаев также подписал указ "О руководителях государстве