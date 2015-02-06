Сегодня, 6 февраля, в Аксае прошла отчетная встреча акима Бурлинского района ЗКО Марата ТУСУПКАЛИЕВА. aksai6 Аким района Марат ТУСУПКАЛИЕВ рассказал о социально-экономическом развитии района за 2014 год, а также о некоторых задачах на этот год. Аким рассказал об открытии товарно-молочной фермы на 200 голов, такой же проект планируется осуществить в этом году, кроме этого, запланировано строительство мини-цеха по производству молочных продуктов. - В 2014 году начато строительство 144-квартирного 9-этажного жилого дома в мкр. Карачаганак-1 для всех категорий граждан, - рассказал Марат ТУСУПКАЛИЕВ. - Завершение строительства планируется в текущем году. Разработана ПСД на строительство второго 75-квартирного пятиэтажного арендного жилого дома в мкр. Карачаганак-1 г. Аксай для очередников. За счет частных инвестиций в 4 микрорайоне построен 80-квартирный дом, по ул. Дружбы Народов на стадии завершения строительство 80-квартирного жилого дома. Далее жители задавали вопросы. В основном людей волновали частые отключения электроэнергии, которые связаны с обледенением проводов. - У меня есть заместитель Жанабай Набиевич, который курирует вопросы ЖКХ, мы до сих пор его в строй ввести не можем, вон, он сидит с костылем, - пояснил аким района. - Он лично принимал участие в ликвидации последствия аварии на линиях электропередач, нам удалось это сделать в максимально короткие сроки, если из-за этого у вас были какие-то проблемы, мы приносим свои извинения. Но поймите, что проводилась большая работа, были задействованы все силы как района, так и области для ликвидации последствий обледенения. Житель Аксая, офицер в запасе Степан ГЕЙМУР был недоволен переименованием улиц. - Вот сколько живу, всех все устраивало, а теперь, вот, решили переименовать нашу улицу «Линейную» на улицу Бауыржана Момышулы. Кто он такой? Что он сделал? - обратился к акиму района Степан ГЕЙМУР Однако не все поддержали мнение ГЕЙМУРА. В зале послышался гул, люди начали высказывать свое недовольство по поводу этого вопроса. - Что за названия улиц такие - Линейная, Электрическая или Угловая? Что они означают, по-вашему, Степан Петрович, - возразил житель Аксая, пенсионер Марат НАСИМОВ. - Разве так можно относиться к историй, вы сам бывший военный и не знаете, кто такой Бауыржан МОМЫШУЛЫ. Марат ТУСУПКАЛИЕВ сказал, что комиссия по переименованию улиц учитывает мнение большинства жителей. - Могу сказать, что переименование улиц временно приостановлено, - ответил аким района. - Но, что касается героев нашей истории, я думаю, неуместно такое выражение, как "кто такой и что он сделал". Это герой нашего народа, нашей страны! Руководитель инициативной группы жителей Березовки по вопросу переселения Магзом ИРМИКБАЕВ спросил, почему жителей Березовки, которые сейчас находятся в Национальном медицинском университете имени Асфендиярова на обследовании, до сих пор не обследовали и поместили в психоневрологическое отделение? Руководитель управления здравоохранения ЗКО Камидолла ИРМЕНОВ ответил, что с пациентами работают лучшие врачи, курс обследования и реабилитации еще не закончен, всему свое время и не нужно торопить события. В конце выступления Магзом ИРМИКБАЕВ выразил благодарность акиму района за плодотворную работу и успехи в социально-экономическом развитии. aksai3 aksai4 aksai1 aksai2 Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА