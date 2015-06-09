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Социум

Активисты Уральска вышли на площадь в масках сайги

Сегодня, 9 июня, на площадь имени Абая вышли несколько активистов общества «Абырой». Акцию они решили провести в защиту сайгаков, причину гибели которой они видят в использовании ракетного топлива гептила на космодроме Байконур. - Мы требуем, чтобы при расследовании гибели сайги комиссия как основную причину рассмотрела запуск ракетоносителей "Протон" на ядовитом гептиле, - зачитал послание один из активистов Азамат МУХАНОВ. - Ступени "Протона" по договору с Россией падают именно на территории тех областей, где сайги погибло больше всего. Мы сдаем космодром в аренду за несколько десятков милли
Marat
Активисты Уральска вышли на площадь в масках сайги
Сегодня, 9 июня, на площадь имени Абая вышли несколько активистов общества «Абырой». Акцию они решили провести в защиту сайгаков, причину гибели которой они видят в использовании ракетного топлива гептила на космодроме Байконур.
akciay_saiga (2)
akciay_saiga (2)
 - Мы требуем, чтобы при расследовании гибели сайги комиссия как основную причину рассмотрела запуск ракетоносителей "Протон" на ядовитом гептиле, - зачитал послание один из активистов Азамат МУХАНОВ. - Ступени "Протона" по договору с Россией падают именно на территории тех областей, где сайги погибло больше всего. Мы сдаем космодром в аренду за несколько десятков миллионов долларов. Антилопа, занесенная мировым сообществом в Красную книгу, стала жертвой алчности наших чиновников. Со слов активистов, похожая трагедия случилась в 2010 году в Жанибекском районе, когда погибло больше половины уральской популяции сайги - 12,5 тысячи голов. Тогда местные жители видели желтый туман накануне массовой гибели. Активисты обратились к президенту РК Нурсултану НАЗАРБАЕВУ отказаться от любого военного присутствия на территории Казахстана. После короткой речи активисты раздали листовки проходящим мимо жителям. Большинство пробегали мимо, но некоторым было, что сказать в поддержку. - Мы все время смотрим по телевизору, что происходит в нашем Казахстане, и переживаем, что будет дальше. Я думаю, что у нас не хватает ученых, которые могли бы досконально изучить причину гибели животных. Мое мнение - виновен человеческий фактор и правильно, что молодежь поднимает этот вопрос, это нельзя замалчивать, - сказала горожанка Киба КАДИМОВА. По состоянию на 2 июня текущего года в Казахстане погибло 132 329 сайгаков Бетпакдалинской популяции, в том числе в Костанайской области - 113 309 голов, в Актюбинской и Акмолинской областях - около 10 тысяч голов. Гептил - токсичное вещество первого класса опасности. Ученые утверждают, что оно в шесть раз токсичнее синильной кислоты. При падении ступеней стратегических ракет гептил разлагается в окружающей среде.
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 gHcFXvBqZWw Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
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