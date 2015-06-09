Активисты Уральска вышли на площадь в масках сайги

Сегодня, 9 июня, на площадь имени Абая вышли несколько активистов общества «Абырой». Акцию они решили провести в защиту сайгаков, причину гибели которой они видят в использовании ракетного топлива гептила на космодроме Байконур. - Мы требуем, чтобы при расследовании гибели сайги комиссия как основную причину рассмотрела запуск ракетоносителей "Протон" на ядовитом гептиле, - зачитал послание один из активистов Азамат МУХАНОВ. - Ступени "Протона" по договору с Россией падают именно на территории тех областей, где сайги погибло больше всего. Мы сдаем космодром в аренду за несколько десятков милли