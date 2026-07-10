Ақтөбеде пәтерді айырбастаймын деп 17 адамды алдап соққан алаяқ ұсталды

Ақтөбеде үш бөлмелі пәтерді айырбастап аламын деген 17 тұрғын алаяқтың құрбаны болды. Облыстық полиция департаменті азаматтарды алдап соққан күдіктінің қолға түскенін хабарлады. 46 жастағы қала тұрғыны өзіне тиесілі үш бөлмелі пәтерді аумағы кіші баспананы үстеме ақымен айырбастаймын деп хабарлама орналастырған. Пәтердің иесі өзге адамдардың сеніміне кіріп, үстеме ақының бір бөлігін аударуға көндіреді. Ақшаны қалтаға басқан келіншек, табанын жалтыратып, тұрғындарды сан соқтырған. Тұрғындардың ақшасын өз қажетіне жаратқан екен.
Тәртіп сақшылары адамдарды алдап соққан алаяққа қатысты қылмыстық іс қозғап, оның өзге де қылмысқа қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр.