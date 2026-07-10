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Трамп назвал Зеленского «Путиным», а Японию – «исламской республикой»

Әсемай Талғатқызы
Трамп назвал Зеленского «Путиным», а Японию – «исламской республикой»
Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО допустил сразу несколько громких оговорок, что вновь вызвало обсуждения его возможных когнитивных проблем, передает МойГород со ссылкой на BILD.

Во время общения с журналистами американский лидер сначала упомянул «Исламскую Республику Япония», а затем, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, по ошибке назвал его «Путиным». Сам Трамп отреагировал на свою оговорку с юмором.

После этого в СМИ вновь появились предположения о возможном ухудшении его когнитивных способностей.

Как заявил в комментарии BILD нью-йоркский хирург Пол Хазер, у Трампа могут наблюдаться возрастные изменения, влияющие на умственные способности. По словам врача, это особенно заметно при сравнении нынешних выступлений политика с его речами нескольких лет назад.

«Определённые речевые навыки ослабевают. Это отчётливо бросается в глаза», — говорит врач.

Дополнительные вопросы, как отмечают СМИ, вызывают длинные выступления Трампа, в которых он часто перескакивает с одной темы на другую и неоднократно повторяет одни и те же истории, факты и достижения. The New York Times также предполагает, что подобные оговорки могут быть связаны с приемом снотворного Ambien, которое, по данным издания, ему назначают во время длительных перелетов.

Сам Трамп объясняет свою манеру выступлений иначе. Он называет свой стиль речи The Weave — своеобразным «переплетением» различных тем.

В Белом доме, в свою очередь, напоминают, что медицинское обследование подтвердило у президента «превосходное состояние здоровья». Пресс-секретарь Кэролайн Левитт также обвинила СМИ в двойных стандартах, заявив, что журналисты игнорировали серьезные проблемы со здоровьем бывшего президента Джо Байдена, тогда как каждую оговорку Трампа подвергают пристальному анализу.

Примечательно, что на саммите НАТО в 2024 году похожую ошибку допустил и Джо Байден, который во время выступления также назвал Владимира Зеленского «президентом Путиным».

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