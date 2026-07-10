Оплату криптовалютой через единый QR-код внедрят в Казахстане

На брифинге в Нацбанке председатель регулятора Тимур Сулейменов рассказал о планах по интеграции новых платежных инструментов в республиканскую систему единого QR-кода, запуск которой намечен на 18 июля. Отвечая на вопрос журналистов о возможности оплаты товаров криптовалютой, глава Нацбанка подтвердил, что такая опция рассматривается как часть единой экосистемы.

В настоящее время отдельные коммерческие банки уже прорабатывают механизмы криптоплатежей. По словам главы ведомства, в дальнейшем они будут интегрированы в общую инфраструктуру QR-платежей, доступную как для банков, так и для других участников финансового рынка.

- Ряд других банков это также прорабатывают, а потом они будут частью единого QR, о котором мы расскажем в конце следующей недели. У нас тоже будет своего рода презентация. Помните же, 18 июля мы должны внедрить единый QR, и он будет не только для банков, он будет и для платежных организаций, и для криптокошельков, - прокомментировал Тимур Сулейменов.

Таким образом, новый стандарт QR-платежей станет универсальным инструментом, объединяющим в одной системе традиционные банковские счета, платежные организации и криптовалютные кошельки. Напомним, что внедрение единого QR-кода для всех финансовых институтов республики запланировано на 19 июля.

