С вступлением в силу законодательных поправок все банки второго уровня обязаны завершить тестирование систем и подключиться к новой платформе мобильных платежей.

Национальный банк Казахстана напомнил финансовым институтам о сроках внедрения единого QR-кода для проведения платежей. Все банки второго уровня обязаны привести свои системы в соответствие с новыми стандартами в течение ближайшего месяца, сообщает Zakon.kz.

Подключение финансовых организаций к Межбанковской системе мобильных платежей стало обязательным после принятия законодательных поправок к новому Закону о банках.

- Данные поправки вступают в силу с 18 июля 2026 года, тем самым банки должны завершить доработки и тестирования и обеспечить подключение к системе к данному сроку, - сообщили в пресс-службе НБК.

Таким образом, техническая готовность БВУ должна быть обеспечена до 18 июля включительно. Официальный запуск работы единого QR-кода на рынке запланирован на 19 июля.

Отмечается, что главная цель масштабного внедрения межбанковских QR-платежей - создание сквозной и единой инфраструктуры, которая позволит торговым точкам принимать оплату от клиентов любого казахстанского банка через один терминал. Полноценный запуск системы снизит зависимость бизнеса от отдельных банковских приложений и расширит круг потенциальных покупателей.

Нацбанк РК назвал дату запуска единого QR-кода для всех банков