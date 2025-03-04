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Происшествия Социум

Актюбинского пенсионера дважды обманули мошенники

В общей сложности мужчина отдал злоумышленникам 9 миллионов тенге.
Арайлым Усербаева
Актюбинского пенсионера дважды обманули мошенники

Злоумышленники позвонили через WhatsApp 77-летнему пенсионеру, представившись сотрудниками онлайн-платформы. Они убедили жертву инвестировать средства на платформе, обещая высокие доходы. 

Мошенники убедили потерпевшего перевести крупную сумму денег — это более 3 миллионов тенге. После перевода средств, связи с ними прекратились, а обещанный доход так и не поступил.

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Через несколько дней связался неизвестный, преставился юристом  и под предлогом, помощи в возврате денег от мошенничества, завладели денежными средствами в сумме более 5 миллионов тенге 

В общей сложности мужчина отдал злоумышленникам 9 миллионов тенге. Проводятся следственные действия. 

Департамент полиции проводит расследование по данному делу, а также предупреждают граждан о необходимости быть осторожными при взаимодействии с подозрительными онлайн-платформами и непроверенными брокерами.

Ранее мы писали о том, что в январе жители ЗКО отдали мошенникам 100 млн тенге.

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