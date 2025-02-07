Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В январе жители ЗКО отдали мошенникам 100 млн тенге

Всего за месяц злоумышленники обманули западноказахстанцев на 100 миллионов тенге.
Арайлым Усербаева
В январе жители ЗКО отдали мошенникам 100 млн тенге

Полицейские в Западно-Казахстанской области продолжают фиксироваться факты интернет-мошенничества, сообщает Polisia.kz.  Только за январь мошенники обманули жителей области на 100 миллионов тенге, используя различные схемы и тактики. 

Одним из самых громких случаев стала история обманутой супружеской пары в районе Байтерек. Мошенники на протяжении трех дней завоевывали их доверие. В итоге мужчине позвонила женщина и предложила помощь в заработке денег и погашении долгов. Для начала они попросили перевести 47 250 тенге. Постоянные видеозвонки и инструкции по переводу денежных средств привели к тому, что супруги оформили кредиты и оплатили счета мошенников. Общая сумма ущерба составила более 9 миллионов тенге. 

Главный баннер

В другом случае в ловушке мошенников оказались пенсионеры. Они представились сотрудниками компании Beeline. Звонившие сообщили, что срок действия их SIM-карты истек, и для продления необходимо продиктовать код, поступивший через Aitu_Pass. После этого последовал звонок от «сотрудника Народного банка», который сообщил, что на имя пенсионера собираются оформить кредит. В итоге мошенники получили доступ к депозитам, откуда сняли более 11 миллионов тенге. 

Полиция просит жителей ЗКО быть бдительными и настоятельно рекомендуют не доверять подозрительным звонкам, не раскрывать личную информацию и немедленно сообщать о случаях мошенничества. 

деньги пенсионеры интернет-мошенники

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article