В январе жители ЗКО отдали мошенникам 100 млн тенге

Всего за месяц злоумышленники обманули западноказахстанцев на 100 миллионов тенге.

Полицейские в Западно-Казахстанской области продолжают фиксироваться факты интернет-мошенничества, сообщает Polisia.kz. Только за январь мошенники обманули жителей области на 100 миллионов тенге, используя различные схемы и тактики.

Одним из самых громких случаев стала история обманутой супружеской пары в районе Байтерек. Мошенники на протяжении трех дней завоевывали их доверие. В итоге мужчине позвонила женщина и предложила помощь в заработке денег и погашении долгов. Для начала они попросили перевести 47 250 тенге. Постоянные видеозвонки и инструкции по переводу денежных средств привели к тому, что супруги оформили кредиты и оплатили счета мошенников. Общая сумма ущерба составила более 9 миллионов тенге.

В другом случае в ловушке мошенников оказались пенсионеры. Они представились сотрудниками компании Beeline. Звонившие сообщили, что срок действия их SIM-карты истек, и для продления необходимо продиктовать код, поступивший через Aitu_Pass. После этого последовал звонок от «сотрудника Народного банка», который сообщил, что на имя пенсионера собираются оформить кредит. В итоге мошенники получили доступ к депозитам, откуда сняли более 11 миллионов тенге.

Полиция просит жителей ЗКО быть бдительными и настоятельно рекомендуют не доверять подозрительным звонкам, не раскрывать личную информацию и немедленно сообщать о случаях мошенничества.



