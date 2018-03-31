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Социум Спорт

«Акжайык» обыграл павлодарский «Иртыш»

Уральский «Акжайык» провел матч с командой из Павлодара "Иртыш" на стадионе «Карачаганак» в Аксае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". «Акжайык» впервые в своей истории провел домашний матч не в Уральске, а за 150 километров от города. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Аксае Бурлинского района оснащен искусственным полем. Трибуны рассчитаны на 1200 мест. Команду приехали поддержать десятки болельщиков из областного центра. Уже в первом тайме подопечные украинского тренера Владимира Мазяра могли забить и не раз. Самый явный момент упустил Эсеола, который не смог реализовать
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«Акжайык» обыграл павлодарский «Иртыш»
Уральский «Акжайык» провел матч с командой из Павлодара "Иртыш" на стадионе «Карачаганак» в Аксае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
«Акжайык» впервые в своей истории провел домашний матч не в Уральске, а за 150 километров от города. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Аксае Бурлинского района оснащен искусственным полем. Трибуны рассчитаны на 1200 мест. Команду приехали поддержать десятки болельщиков из областного центра. Уже в первом тайме подопечные украинского тренера Владимира Мазяра могли забить и не раз. Самый явный момент упустил Эсеола, который не смог реализовать им же заработанный пенальти. Но и гости могли выйти вперед. Попадюк сначала пробил в штангу, а затем его удар отбил вратарь «Акжайыка» Ткачук. Во втором тайме несколько возможностей отличиться упустили все тот же Эсеола, Антипов и Нургалиев. Но все-таки нападающие уральцев смогли распечатать оборону павлодарцев. Иван Антипов с острого угла пробил точно в дальний угол ворот гостей. Матч завершился минимальной победой «Акжайыка» со счетом 1:0. Стоит отметить, что главный тренер уральцев не смог полноценно руководить игрой команды. Он находился за ограждением поля. Решением контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола Владимир Мазяр был дисквалифицирован на одну игру, а «Акжайык» оштрафован на 240 тысяч тенге. Причиной стали неоднократный выход из технической зоны и препятствие работе судейской бригады на матче «Кайсар» - «Акжайык». Для "Иртыша" это поражение стало первым в сезоне после двух побед в двух стартовых матчах. "Акжайык" же одержал первую победу в КПЛ-2018, сыграв до этого вничью и проиграв. В следующем туре 7 апреля «Акжайык» в гостях сыграет с «Кайратом».
Руслан АЛИМОВ
футбол матч

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