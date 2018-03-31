«Акжайык» обыграл павлодарский «Иртыш»

Уральский «Акжайык» провел матч с командой из Павлодара "Иртыш" на стадионе «Карачаганак» в Аксае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". «Акжайык» впервые в своей истории провел домашний матч не в Уральске, а за 150 километров от города. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Аксае Бурлинского района оснащен искусственным полем. Трибуны рассчитаны на 1200 мест. Команду приехали поддержать десятки болельщиков из областного центра. Уже в первом тайме подопечные украинского тренера Владимира Мазяра могли забить и не раз. Самый явный момент упустил Эсеола, который не смог реализовать