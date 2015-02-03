iSqYwv7ZT2sАО ДБ «Альфа-Банк» объявляет о запуске электронного финансового сервиса alfaportal.kz Теперь клиенты любого казахстанского банка могут мгновенно отправлять деньги на любую банковскую карту VISA или MasterСard, выпущенную в Казахстане или за рубежом. Такую уникальную возможность представляет всем казахстанцам Альфа–Банк с помощью интернет – ресурса alfaportal.kz Альфа–Банк предлагает осуществлять переводы удобно, быстро и безопасно! Никаких походов в банк или к банкомату, очередей и длительного ожидания денег. Нужен только доступ к интернету. Ситуации, когда мгновенные переводы с карты на карту просто незаменимы: – вам нужно погасить задолженность по кредитной карте; – необходимо передать деньги за приобретенный товар или услугу; – вашим родственникам в другом городе Казахстана срочно нужны деньги; С помощью alfaportal.kz деньги можно моментально перевести с карты одного банка на карту другого банка: VISA–to–VISА, MasterСard–to–MasterСard, MasterСard–to–VISA,VISA–to–MasterСard! Альфа–Банк устранил границы между платежными системами и банками. Как работает сервис? Да очень просто! Удобный и простой в использовании alfaportal.kz сопровождает подсказкой каждое Ваше действие! Зайдите на сайт alfaportal.kz, введите данные своей банковской карты, сумму перевода и номер карты получателя денег. Выполните перевод! Деньги будут отправлены Альфа–Банком в течение нескольких секунд! Независимо от того, где находится человек – в Казахстане или за границей, в какой валюте выпущена карта отправителя или получателя – в рублях, долларах или евро. Конвертация выполняется автоматически. 2323Важно! Перед тем, как отправить перевод, узнайте в своем банке, подключена ли у вашей карты опция проведения операций в интернете. Комиссия за перевод указывается сразу при вводе суммы и списывается с вашего согласия Альфа–Банком только один раз – в момент отправки платежа. Другие виды комиссий за получение денег могут взиматься банком, выпустившим карту и не зависят от Альфа–Банка. Рекомендуем заранее уточнить наличие такой комиссии в своем банке. Комиссия за перевод денег через alfaportal.kz по картам Альфа–Банка ниже, чем по картам других банков. Новый сервис мгновенных платежей alfaportal.kz – это технологично и удобно! Переводы с карты на карту от Альфа–Банка работают по технологии VisaDirect и MasterCardMoneySend. Теперь жизнь многих из нас может кардинально измениться. Попробуйте отправить деньги своим партнёрам, родственникам и друзьям, почувствуйте, как это быстро и просто, без выходных, очередей и высоких комиссий! С подробной информацией о тарифах и условиях Вы можете ознакомиться на сайте alfaportal.kz. В настоящее время переводы с карты на карту можно осуществлять по всему Казахстану, а в течение 2015 года денежные переводы станут доступны на карты, выпущенные банками России и других стран СНГ, государств ближнего и дальнего зарубежья. Лицензия №236 от 21.12.2007 г., выдана АО ДБ «Альфа-Банк» Агентством РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций Национального Банка РК.