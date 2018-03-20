19 марта во время интернет-конференции на портале "электронного правительства" пользователь Руслан Аташев задал главе агентства вопрос, законно ли привлекать работников предприятий на субботники. -Законны ли призывы (в добровольно-принудительном порядке) госслужащих (и других работников, получающих зарплаты из бюджета) идти на субботники, - спросил Руслан Аташев. Алик Шпекбаев ответил, что госслужащие могут пойти на субботник только по своему желанию, и посоветовал обратиться в Агентство по делам государственной службы, если их принуждают убирать территорию. -Привлечение госслужащих к работам по санитарной очистке населённых пунктов по субботам (на субботники) должно осуществляться на добровольной основе. В случае, если госслужащего принуждают к работе в выходные дни, он может письменно обратиться в ведомство либо его территориальное подразделение в соответствующем регионе, – сообщил Алик Шпекбаев.