Алима Назарбаева: Бейонсе на нашей свадьбе не было

Героиней майского выпуска SNC Kazakhstan стала супруга Айсултана Назарбаева, 22-летняя Алима. Девушка работает искусствоведом и куратором Национальной картинной галереи «Астана». В интервью изданию она рассказала о своем детстве, любви, свадьбе и планах на будущее, пишет NUR.KZ. Фото с сайта Nur.kz Алима Назарбаева (в девичестве — Боранбаева) призналась, что ее с самого детства одолевают комплексы. «У меня вечный комплекс: меня с детства хорошо одевали, у меня всегда была крыша над головой, путешествия и все такое. Но мне просто повезло родиться в такой семье, я понимаю, что у многих нет подоб