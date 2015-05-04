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Алима Назарбаева: Бейонсе на нашей свадьбе не было

Героиней майского выпуска SNC Kazakhstan стала супруга Айсултана Назарбаева, 22-летняя Алима. Девушка работает искусствоведом и куратором Национальной картинной галереи «Астана». В интервью изданию она рассказала о своем детстве, любви, свадьбе и планах на будущее, пишет NUR.KZ. Фото с сайта Nur.kz Алима Назарбаева (в девичестве — Боранбаева) призналась, что ее с самого детства одолевают комплексы. «У меня вечный комплекс: меня с детства хорошо одевали, у меня всегда была крыша над головой, путешествия и все такое. Но мне просто повезло родиться в такой семье, я понимаю, что у многих нет подоб
Marat
Алима Назарбаева: Бейонсе на нашей свадьбе не было
Героиней майского выпуска SNC Kazakhstan стала супруга Айсултана Назарбаева, 22-летняя Алима. Девушка работает искусствоведом и куратором Национальной картинной галереи «Астана». В интервью изданию она рассказала о своем детстве, любви, свадьбе и планах на будущее, пишет NUR.KZ.
Фото с сайта Nur.kz
Фото с сайта Nur.kz
 Фото с сайта Nur.kz Алима Назарбаева (в девичестве — Боранбаева) призналась, что ее с самого детства одолевают комплексы. «У меня вечный комплекс: меня с детства хорошо одевали, у меня всегда была крыша над головой, путешествия и все такое. Но мне просто повезло родиться в такой семье, я понимаю, что у многих нет подобных возможностей. И мне хочется помогать людям, делать правильные вещи», — сказала Назарбаева. Кроме того, искусствовед поделилась подробностями своего бракосочетания, ставшего самым громким в 2013 году, подчеркнув, что, вопреки слухам, известной R’n’B-дивы Бейонсе на нем не было. «Большинство известных людей, которые были на свадьбе, – друзья наших родителей, то есть они присутствовали на мероприятии в качестве гостей, а не выступающих на сцене артистов. Бейонсе не было», — рассказала Алима. Также Назарбаева отметила, что предпочитает Астану Алматы, назвав южную столицу — «центр тусовки», слишком суматошной, а северную — молодым перспективным городом. «И если бы у меня был выбор сейчас, где жить, я бы все равно выбрала Астану», — заключила девушка. В будущем супруга Айсултана Назарбаева планирует открыть в Казахстане центр искусства, по подобию европейских: с детскими кружками, уроками искусствоведения и своей арт-галереей.

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