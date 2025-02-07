Алкоголь больше всего подорожал в ЗКО и ещё в двух областях Казахстана

Цены на алкогольные напитки в Казахстане в декабре 2024 года выросли на 8,9% в годовом выражении. В частности, коньяк подорожал на 12,1%, пиво — на 12%, вино — на 9,8%, водка — на 4,9%. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала finprom.kz.

Наибольший годовой рост цен на алкогольные напитки был зафиксирован в Жамбылской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях. Наименьшее удорожание в секторе наблюдалось в Павлодарской, Жетысуской, а также в Актюбинской и Абайской областях.

Цены на коньяк заметнее всего — на 30,2% — выросли в Атырауской области, тогда как в Абайской области удорожание составило всего 5,2%. В Павлодарской области цены остались на уровне предыдущего года, а в Шымкенте коньяк подешевел на 4,5%.

Наибольший рост цен на пиво также был зафиксирован в Атырауской области (на 24%), а наименьший — в Павлодарской (на 1,8%).

Что касается вина, самое значительное удорожание было отмечено в Алматинской области (на 21,2%), тогда как в Шымкенте цены выросли минимально (всего на 0,1%).

Водка заметнее всего подорожала в Улытауской области (на 11,6%), а наименьший рост цен был зафиксирован в Павлодарской области (на 0,2%). В Алматинской и Жетысуской областях цены на водку, напротив, снизились: на 0,2% и на 0,4% соответственно.

А как обстоят дела с ценами на алкоголь в РК в сравнении с другими странами? В рейтинге по дороговизне алкогольных напитков на 1 февраля текущего года Казахстан занял 58-е место из 90 по ценам на вино, 78-е место по ценам на импортное пиво и 82-е место по ценам на пиво отечественного производства.

Средняя стоимость бутылки вина в Казахстане составила 6,75 долларов США, импортного пива (0,33 л) — 2,31 долларов США, пива местного производства (0,5 л) — 0,87 долларов США.

Самые высокие цены на вино были отмечены в Сингапуре, Иордании и Омане, а самая низкая стоимость этого напитка наблюдалась в Нигерии. По ценам на импортное пиво лидировали ОАЭ, Оман и Норвегия, а наименее дорогое импортное пиво можно было найти в той же Нигерии. Что касается пива местного производства, самые высокие цены были зафиксированы в Иордании, Омане и Австралии, а дешевле всего оно стоило в Сербии.

Среди стран СНГ по дороговизне вина лидировал Азербайджан, по стоимости импортного пива — Узбекистан, по ценам на пиво местного производства — также Азербайджан.