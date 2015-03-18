Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Алматинцы пишут петиции против акима Есимова

Размещенная в сети петиция призывает казахстанцев поставить свою подпись за отставку действующего акима города Алматы Ахметжана Есимова, сообщает NUR.KZ. Фото с сайта www.youtube.com Авторы обращения считают, что вместо решения социально значимых вопросов города аким занят продвижением грандиозных приватизационных и имиджевых проектов. "Вопреки распоряжению относительно остановки строительства и замораживания всех социально незначимых проектов в связи с ухудшающейся экономической ситуацией, Ахметжан Есимов увеличивает их численность и усиливает натиск их продвижения. Тем временем город с его п
Marat
Алматинцы пишут петиции против акима Есимова
Размещенная в сети петиция призывает казахстанцев поставить свою подпись за отставку действующего акима города Алматы Ахметжана Есимова, сообщает NUR.KZ.
Фото с сайта www.youtube.com
Фото с сайта www.youtube.com
 Фото с сайта www.youtube.com Авторы обращения считают, что вместо решения социально значимых вопросов города аким занят продвижением грандиозных приватизационных и имиджевых проектов. "Вопреки распоряжению относительно остановки строительства и замораживания всех социально незначимых проектов в связи с ухудшающейся экономической ситуацией, Ахметжан Есимов увеличивает их численность и усиливает натиск их продвижения. Тем временем город с его проблемами остаётся без внимания, а бюджетные средства расходуются крайне неэффективно", - говорится в петиции. По мнению ее авторов, первостепенного решения требуют проблемы, вышедшие уже в разряд катастрофических для города: транспортной, экологической, проблемы ЖКХ и социального  обеспечения. В числе приоритетов для города: строительство доступного жилья, школ, детсадов и паркингов, улучшение качества дорог, создание системы железнодорожного сообщения "город-пригород" и легкорельсовой транспортной системы, газификация частного сектора. Составители петиции утверждают, что крупнейший мегаполис страны, претендующий на звание мирового финансового центра, приходит в упадок. Петицию, обращенную к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, к утру 18 марта подписали более 2500 тысяч человек. Юристы говорят, что юридической силы петиция не имеет.

Читайте также

Новости партнёров