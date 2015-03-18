Алматинцы пишут петиции против акима Есимова

Размещенная в сети петиция призывает казахстанцев поставить свою подпись за отставку действующего акима города Алматы Ахметжана Есимова, сообщает NUR.KZ. Фото с сайта www.youtube.com Авторы обращения считают, что вместо решения социально значимых вопросов города аким занят продвижением грандиозных приватизационных и имиджевых проектов. "Вопреки распоряжению относительно остановки строительства и замораживания всех социально незначимых проектов в связи с ухудшающейся экономической ситуацией, Ахметжан Есимов увеличивает их численность и усиливает натиск их продвижения. Тем временем город с его п