Алматинский вайнер запустил фейерверк с поста полиции

За «фееричный» трюк он отсидит десять суток, передаёт Polisia.kz. Инцидент произошёл ещё 24 ноября. Для съёмки вайна молодой человек залез на крышу стационарного полицейского поста и запустил оттуда фейерверк. Видео своей выходки он опубликовал в TikTok. Ролик стражи порядка оценили - юношу задержали и составили два протокола. За мелкое хулиганство и за незаконное применение пиротехники. Свою оценку поступку 21-летнего юноши дал и суд. Он приговорён к десяти сутками административного ареста. Полиция же предупреждает – все подобные противозаконные действия будут жёстко пресекаться, не зависимо