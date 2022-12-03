Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Алматинский вайнер запустил фейерверк с поста полиции

За «фееричный» трюк он отсидит десять суток, передаёт Polisia.kz. Инцидент произошёл ещё 24 ноября. Для съёмки вайна молодой человек залез на крышу стационарного полицейского поста и запустил оттуда фейерверк. Видео своей выходки он опубликовал в TikTok. Ролик стражи порядка оценили - юношу задержали и составили два протокола. За мелкое хулиганство и за незаконное применение пиротехники. Свою оценку поступку 21-летнего юноши дал и суд. Он приговорён к десяти сутками административного ареста. Полиция же предупреждает – все подобные противозаконные действия будут жёстко пресекаться, не зависимо
Дана Рахметова
Алматинский вайнер запустил фейерверк с поста полиции
За «фееричный» трюк он отсидит десять суток, передаёт Polisia.kz.
В Атырау незаконно продавали фейерверки
В Атырау незаконно продавали фейерверки
Инцидент произошёл ещё 24 ноября. Для съёмки вайна молодой человек залез на крышу стационарного полицейского поста и запустил оттуда фейерверк. Видео своей выходки он опубликовал в TikTok. Ролик стражи порядка оценили - юношу задержали и составили два протокола. За мелкое хулиганство и за незаконное применение пиротехники. Свою оценку поступку 21-летнего юноши дал и суд. Он приговорён к десяти сутками административного ареста. Полиция же предупреждает – все подобные противозаконные действия будут жёстко пресекаться,  не зависимо от мотивов.

PEb9azkVEH8

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция Алматы TikTok

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article