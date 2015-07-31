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Алматы проиграл Пекину в борьбе за Олимпиаду

Столицей зимних Олимпийских игр 2022 года стал Пекин. Только что в Куала-Лумпуре завершилось голосование членов МОК, по итогам которого президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал победителя - столицу Китая, сообщает informburo.kz. Фото с сайта www.24.kz Борьба за зимние олимпийские игры-2022 вошла в историю как одна из самых скандальных в истории. Из-за отказа жителей Мюнхена, Кракова и Давоса, высказавшихся на референдуме категорически против Олимпиады, в финал пробились три города: Алматы, Пекин и Осло. Но норвежские власти отказались предоставлять МОКу финансовые гарант
Marat
Алматы проиграл Пекину в борьбе за Олимпиаду
Столицей зимних Олимпийских игр 2022 года стал Пекин. Только что в Куала-Лумпуре завершилось голосование членов МОК, по итогам которого президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал победителя - столицу Китая, сообщает informburo.kz.
Фото с сайта www.24.kz
Фото с сайта www.24.kz
 Фото с сайта www.24.kz Борьба за зимние олимпийские игры-2022 вошла в историю как одна из самых скандальных в истории. Из-за отказа жителей Мюнхена, Кракова и Давоса, высказавшихся на референдуме категорически против Олимпиады, в финал пробились три города: Алматы, Пекин и Осло. Но норвежские власти отказались предоставлять МОКу финансовые гарантии на проведение Игр, и в голосовании участвовало только два оставшихся кандидата. Презентация Алматы запомнилась тем, что подавляющее число спикеров от нашей страны, включая акима Ахметжана Есимова, выступали с речью на английском языке. Всего в голосовании приняло участие 85 членов исполкома МОК.

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