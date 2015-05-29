Аномальная жара ожидается в Уральске в ближайшие дни

С 31 мая по 1 июня на территории ЗКО ожидается сильная жара до 40-43 градусов выше нуля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РГП «Казгидромет». Лягушки в уральских арыках готовятся к жаре ДЧС ЗКО просит население соблюдать меры личной безопасности, а организации провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электропередач и связи. В случае возникновения ЧС докладывать оперативному дежурному департамента по ЧС ЗКО по телефонам: 51-39-35 (факс), 51-42-22, 112.