Ақтөбеде 14,5 келі марихуана тәркіленді

Ақтөбеде көрші өңірлерден келетін есірткі жеткізу арнасының көзі жойылды деп Polisia.kz хабарлайды. Ақпараттық порталдың таратқан ақпарына сүйенсек, жедел іс-шара барысында екі азамат қолға түсті. Олар 39 және 51 жастағы облыс тұрғыны екен.
Оқиға орнын тексеру барысында, көппәтерлі үйдің кіреберіс есігінің алдында марихуана есірткісіне ұқсас пакет табылды. Полиция қызметкерлері дорбаны тәркіледі. Тәртіп сақшыларының қызметтік иттері қолға түскен азаматтардың біреуіне тиесілі темір тұлпарды тінтіді. Тінту барысында көліктің жүксалғышында өсімдік тектес зат салынған бір дорба және тіркеу нөмірі жоқ алты патроны бар тапанша табылды. Қару тәркіленді.
Полиция қызметкерлері күдіктінің бірінің үйінде тінту жұмыстарын жүргізіп, балконда жасыл түсті заттар салынған бір ораманы тәркіледі. Сараптама қорытындысы бойынша, тәркіленген есірткіге ұқсас заттар салмағы 14,5 келіден асатын марихуана анықталды. Қазіргі таңда заң бұзған тұлғалаларға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.