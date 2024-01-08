Сегодня, восьмого января, следственный суд санкционировал арест 34-летнего арендатора кафе Rizyq Мендибека Уалиева. Именно он проходит главным подозреваемым по делу о взрыве в заведении. И теперь во время досудебного следствия мужчина будет находиться в изоляторе.

По словам прокурора, шестого января по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" был задержан Мендибек Уалиев. В этот же день его допросили в качестве подозреваемого.

– Мера пресечения в виде "содержание под стражей" является необходимой, так как совершенное уголовное деяние относится к категории тяжких уголовных преступлений. Наказание это него предусмотрено свыше пяти лет лишения свободы. Уалиев находясь на свободе может воспрепятствовать объективному расследованию дела, - зачитал гособвинитель.

Кроме этого, по словам прокурора, Уалиев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вместе с тем на него составляли протокол за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением закона РК.

Сам Мендибек Уалиев просил суд не лишать его свободы, а отпустить под домашний арест. По его словам, экспертизы еще не завершены и истинные причины трагедии еще неизвестны.

– Прошу вас отпустить меня под домашний арест и дать возможность быть с семьей. У меня трое детей, младшему из которых даже года нет. Родителей нет, на иждивении находится младший брат, он студент. Жена тоже без работы, - обратился к суду Мендибек Уалиев.

Адвокат подозреваемого Тамара Сарсенова также отметила, что в данный момент неизвестны причины пожара. По её словам, допрошенные свидетели рассказали, что на первом этаже пользовались природным газом, на втором, где жили люди и сдавались в аренду помещения, стояла плита. Куда была подключена плита - еще неизвестно.

– Из-под завалов достали газовый баллон, который был не поврежден. Это очень серьезное обстоятельство. И потом, владелец помещения указывает, что договор аренды был, но в материалах его нет. Статья, по которой прокурор просит арестовать моего подзащитного, предусматривает ответственность за соблюдение пожарной безопасности лицом на которого возложены эти обязанности. Но не установлен субъект, на которого возложены эти обязанности. Да, произошла трагедия, от которой не застрахован никто. Мне тоже могут продать некачественный газовый баллон или заправить его не полным, - сказала Тамара Сарсенова.

Несмотря на это судья специализированного следственного суда Саян Жунисбаев санкционировал содержание под стражей Уалиева до 6 марта 2024 года. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех суток со дня его оглашения.