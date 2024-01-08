Директоров школ ЗКО оштрафовали за доступ к сайтам о суициде

Анализ прокуроров Жангалинского района показали, что у учеников был свободный доступ в стенах школы к запрещенным интернет контентам. Другими словами, в кабинетах информатики у детей была возможность свободно посещать различные сайты суицида и сцен насилия.

Таким образом, надзорный орган за допущенные нарушения вынес акт прокурорского надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области. К административной ответственности по статье 409 КоАП РК "Несоблюдение организациями образования требований по обеспечению доступа обучающихся и воспитанников к сети Интернет с использованием услуг операторов связи, предназначенных для ограничения доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" привлекли 14 директоров школ.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге - прим. автора). Однако в сокращенном порядке сумма штрафа составила пять МРП.

В настоящее время ведется работы по установлению ограничения к доступу интернет на подобные сайты во всех учреждениях образования района.