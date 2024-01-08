Трагедия произошла в 23:41 пятого января. Тогда в больницу доставили 17-летнюю девушку, которая, не приходя в сознание, скончалась. Позже стало известно, что она была студенткой третьего курса педагогического колледжа в Уральске. Её куратор Ляззат Есенова рассказала, что узнала о смерти ученицы от её родителей шестого января в шесть утра. Аяулым училась по специальности «учитель английского языка начальных классов».

— Её родители рассказали, что Аяулым в день трагедии отпрашивалась у них погулять со своими подругами - студентками из Актобе. Они долго её не пускали, но потом все-же разрешили выйти на полчаса. Всего их было четверо: двое парней и две девушки. Как все произошло, мне неизвестно. По рассказам родителей, один из друзей водит машину и они решили привязать к ней капот и покататься. Сделали из него сани. Говорят, ребята успели выпрыгнуть, а она сидела посередине и не смогла спастись. После удара в столб, у нее изо рта пошла кровь. Ребята сильно испугались. Её повезли на такси навстречу скорой помощи, чтобы не тратить время. Она умерла по дороге (в больницу), — рассказала Ляззат Есенова.

Куратор отметила, что Аяулым была очень способной ученицей. Обучалась на гранте. Делала хорошие успехи. Была общительная, спокойная и жизнерадостная.

— Это тяжелая утрата. Для своей мамы, она была как подруга, помогала с детьми. Единственная дочка в семье, — рассказала педагог.

С Аяулым простились седьмого января.