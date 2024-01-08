Столкновение автомобилей Chevrolet Nexia и Toyota Ipsum произошло седьмого января в 13:30 на трассе Уральск – Атырау, недалеко от поселка Янайкино района Байтерек. В результате аварии погибли три человека, оба водителя и пассажир. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что на место происшествия выезжали четыре скорой медицинской бригады. Всего пострадавших 12 человек. Смерть констатировали у мужчин 1956 и 1988 годов рождения, у женщины 1953 года рождения.
— Шестеро детей транспортировали в Областную детскую многопрофильную больницу. 14-летний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Девочек 17, 15, 10, 10, 3 лет госпитализировали в отделение травматологии. Взрослых доставили в Областную многопрофильную больницу. 18-летнюю девушку госпитализировали в нейрохирургическое отделение, 22-летнюю - в хирургическое отделение. Их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Женщину 34 лет отпустили на амбулаторное лечение, — рассказали в ведомстве.
Ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК “Нарушение правил дорожного движения”.