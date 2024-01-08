Проблемы долевого строительства рассмотрели на совещании под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова. Участие в заседании приняли представители всех уполномоченных государственных органов.

Как известно в Актобе более 540 граждан передали недобросовестным застройщикам свыше 3,5 миллиарда тенге. Сейчас проводится большая работа по обеспечению завершения строительства объектов долевого строительства.

Так, для систематизации и усиления мероприятий по завершению строительства проблемных объектов при городском акимате создано ТОО «Ақтөбе құрылыс компаниясы». В настоящее время продолжается комплектация штата предприятия. Также создана межведомственная группа, в которую вошли местные исполнительные и правоохранительные органы.

Однако, как отметил аким города Азамат Бекет, чтобы завершить строительство домов за счет бюджетных средств, необходимо решение суда по признанию пострадавших и установлению виновных лиц.

На данный момент в отношении руководителей всех 11 проблемных объектов долевого строительства Актобе возбуждены уголовные дела. По пяти объектам дела уже направлены в суд, по остальным ведется следствие. Кроме того, к завершению строительства шести объектов из 11 привлечены инвесторы.

Асхат Шахаров отметил, что перед ТОО «Ақтөбе құрылыс компаниясы» стоят большие задачи.