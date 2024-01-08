Старт 2023 году дал запуск производства автомобилей Kia мелкоузловым методом с участием Главы Государства Касым-Жомарта Токаева.

На заводе Allur произвели 90 000 автомобилей в 2023 году

Автомобильный завод Allur подвел итоги 2023 года.

За год с костанайских конвейеров сошли более 90 тыс. автомобилей, что превышает прошлогодний показатель на 20 тыс. единиц и составляет 63% доли всего рынка Казахстана. Линейка производимой продукции предприятия в настоящее время представлена брендами JAC, Chevrolet, Kia, Jetour и Skoda.

Старт 2023 году дал запуск производства автомобилей Kia мелкоузловым методом с участием Главы Государства Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, в прошедшем году на заводе открыто производство автомобилей сразу двух новых брендов – Jetour и Skoda.

«В 2023 году было налажено глобальное партнерство с известными брендами, признанными во всем мире. Бренды соответствуют всем критериям, к которым стремится Allur, главный из которых — предоставлять казахстанцам самый качественный и надежный продукт. В 2024 году наш коллектив продолжит работу в данном направлении», — отметил генеральный директор автомобильного завода Allur Сырым Семейбаев.

Для запуска мелкоузлового производства автомобилей Kia Cerato и Chevrolet Onix настроена работа уникального оборудования.

«С приходом проекта Chevrolet Onix в Казахстан мы также привнесли новую технологию — лазерную сварку. Она выполняется роботом, так как процесс требует высококачественного и высокоточного наложения лазерного шва. Такая технология впервые будет использована в Казахстане», — рассказал директор завода Allur по новым проектам Роман Глущенко.

В ноябре 2023 года совместно с инвестором Kia Corporation начато строительство завода Kia в Костанае на площади 70 гектаров. Инвестиции в проект составят 250 млн долларов. Также завод инициировал строительство Локализационного центра по производству автокомпонентов.

«Благодаря запуску новых проектов, растет и количество создаваемых рабочих мест. За 2023 год штат завода в общей сложности увеличился на 1 000 человек. Все обеспечены бесплатным питанием, траснфером и социальным пакетом. Также в 2023 году начато строительство кампуса для сотрудников завода», — отметил директор по административным вопросам Алибек Кусаинов.

В 2024 году Allur планирует произвести уже 110 тыс. автомобилей.



