По данным РГП «Казгидромет», девятого января в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров опустятся до -18 градусов, ночью -25. Ветер до 10 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег, температура воздуха днём -4 градуса, ночью -8. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.

В Актобе синоптики прогнозируют снег и метель. Днём температура воздуха составит 14 градусов ниже нуля, ночью -25. Скорость ветра - 7 метров в секунду.

В Актау переменная облачность. Днём +7 градусов, ночью 3 градуса выше нуля.