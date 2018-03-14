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Происшествия

Аслана Жакупова приговорили к лишению свободы

Сына депутата Мажилиса Парламента признали виновным в получении взятки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аслан Жакупов Судья Адильхан Шайхисламов вынес приговор фигурантам "дела Бишимбаева". Так, сын экс-акима ЗКО, а ныне мажилисмена Кабибуллы Жакупова Аслан Жакупов был признан виновным по части 4 статьи 366 УК РК - "Получение взятки" и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Также он пожизненно лишен права занимать руководящие должности в государственных органах. Аслан Жакупов был заместителем председателя правления
Анэль Кайнеденова
Аслана Жакупова приговорили к лишению свободы
Сына депутата Мажилиса Парламента признали виновным в получении взятки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аслан Жакупов Судья Адильхан Шайхисламов вынес приговор фигурантам "дела Бишимбаева". Так, сын экс-акима ЗКО, а ныне мажилисмена Кабибуллы Жакупова Аслан Жакупов был признан виновным по части 4 статьи 366 УК РК - "Получение взятки" и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Также он пожизненно лишен права занимать руководящие должности в государственных органах. Аслан Жакупов был заместителем председателя правления АО "Байтерек DEVELOPMENT". Он был задержан в ноябре 2016 года по факту получения взятки по эпизоду дела о строительстве арендного жилья по программе "Нурлы жол". Жакупов еще во время следствия признал свою вину в полном объеме и заключил с прокурорами процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Также судьей был признан виновным в даче взятки директор ТОО "СВ +" Сабит Утебалиев. Его приговорили к штрафу в размере 5-кратной суммы взятки - 85 млн тенге. На время следствия он был отпущен на свободу под залог. Еще одного фигуранта дела - директора ТОО "Болашак Т" Кайдара Кощанова также признали виновным в даче взятки  и приговорили к штрафу в размере 175 млн тенге (5-кратный размер взятки-прим. автора).
Сабит Утебалиев

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