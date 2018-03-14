Аслана Жакупова приговорили к лишению свободы

Сына депутата Мажилиса Парламента признали виновным в получении взятки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аслан Жакупов Судья Адильхан Шайхисламов вынес приговор фигурантам "дела Бишимбаева". Так, сын экс-акима ЗКО, а ныне мажилисмена Кабибуллы Жакупова Аслан Жакупов был признан виновным по части 4 статьи 366 УК РК - "Получение взятки" и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Также он пожизненно лишен права занимать руководящие должности в государственных органах. Аслан Жакупов был заместителем председателя правления