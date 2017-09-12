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Социум

Ассамблея өкілдері латын әліпбиіне көшуді талқылады 

Әкімшіл-әміршіл саясаттың салқыны тиген саланың бірі, ана тіліміз. Әлі күнге ауызекі сөйлесу мен жазуда тілдің шұбарлығы сезіледі. Осы орайда латын қарпіне көшу, тіл тазалығын қалыптастыруға жол ашпақ дейді, - Достық үйінде өткен кездесуде мамандар. - Қ мен К, Ү мен Ұ, Ң мен Н әріптерін ажырата алмайтын жастар өсіп келе жатыр. Сондықтан біздің төл дыбыстарымызды өз орнына қойып, тіл тазалығын сақтауға латын графикасы мүмкіндік береді. Сондай ақ латын қарпін қолдану, қазақ тілін компьютерлік технологияға, ғаламдық жаңалықтарға бір табан жақындата түседі дейді, - БҚО Тілдерді дамыту басқармасыны
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Ассамблея өкілдері латын әліпбиіне көшуді талқылады 
Әкімшіл-әміршіл саясаттың салқыны тиген саланың бірі, ана тіліміз. Әлі күнге ауызекі сөйлесу мен жазуда тілдің шұбарлығы сезіледі. Осы орайда латын қарпіне көшу, тіл тазалығын қалыптастыруға жол ашпақ дейді, - Достық үйінде өткен кездесуде мамандар.
- Қ мен К, Ү мен Ұ, Ң мен Н әріптерін ажырата алмайтын жастар өсіп келе жатыр. Сондықтан біздің төл дыбыстарымызды өз орнына қойып, тіл тазалығын сақтауға латын графикасы мүмкіндік береді. Сондай ақ латын қарпін қолдану, қазақ тілін компьютерлік технологияға, ғаламдық жаңалықтарға бір табан жақындата түседі дейді, - БҚО Тілдерді дамыту басқармасының бөлім басшысы Гүлнәр Әлжанованың айтуынша, Латын әліпбиіне көшуге дайындық үш кезеңді қамтып, 2025 жылға дейін созылады. Яғни, асығыстыққа жол берілмейді. Қазір, ұсынылған сан нұсқаның ішінен оңтайлысын таңдау міндеті тұр. Бұл істе байсалды әңгіме, байыпты пікірталас қажет. Классикалық латын аліпбиі 26 таңбадан тұрса, біздің тілде 29 дыбыс бар. Яғни, әліпбиді құрауда тілдік ерекшеліктер ескерілетін болады. - Мәселен дамыған Германияда, латын қарпі неміс тіліне бейімделген. Яғни диакретикалық таңбалар қосымша әріп ретінде қолданылуда. Осылайша немістер өзінің дыбыстық жүйесін ескерген. Бізде соған назар салуымыз керек дейді, - филология ғылымдарының кандидаты Құспан Аронов. Қазіргі таңда әлемдегі түркі тілдес елдердің жартысанан астамы латын әліпбиін пайдаланады. Біздің ел көшкен жағдайда, бауырлас мемлекеттермен ықпалдастық арта түспек. Ең бастысы Елбасы ұсынысы жұртшылық тарапынан кең қолдауға ие болып отыр. - Қазір, 1992 жыл есіме түсіп тұр. Онда Елбасы Ассамблея құру туралы ұсыныс айтқан еді. Бүгін міне қоғамдық институт құрылып қана қоймай, нәтижелі жұмыс істеп тұр. Яғни, елдегі татулық пен тұрақтылықты қамтуға үлес қосуда. Сондай ақ елорданы Ақмолаға көшіру жобасы да мүмкін еместей көрінген еді. Бірақ, бүгінде көркейіп, өркендеген Астанамыз бар. Мұндайдың үлгісі көп. Сондықтан латын әліпбиі де уақыт өте келе, өз нәтижесін береді. Сонда Елбасы шешімінің дұрыстығына көз жеткізетін боламыз дейді, - Орал қалалық қоғамдық келісім кеңесі төрағасының орынбасары Феликс Баюканский. Латын әрпіне ауысудың тағы бір артықшылығы, 20 ғасырдың 30-40-шы жылдары жазылған қазақтың қаймағы бұзылмаған саф тіліндегі әдебиеттерді түпнұсқа күйінде оқуға да мүмкіндік туады. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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