Ассамблея өкілдері латын әліпбиіне көшуді талқылады
Әкімшіл-әміршіл саясаттың салқыны тиген саланың бірі, ана тіліміз. Әлі күнге ауызекі сөйлесу мен жазуда тілдің шұбарлығы сезіледі. Осы орайда латын қарпіне көшу, тіл тазалығын қалыптастыруға жол ашпақ дейді, - Достық үйінде өткен кездесуде мамандар. - Қ мен К, Ү мен Ұ, Ң мен Н әріптерін ажырата алмайтын жастар өсіп келе жатыр. Сондықтан біздің төл дыбыстарымызды өз орнына қойып, тіл тазалығын сақтауға латын графикасы мүмкіндік береді. Сондай ақ латын қарпін қолдану, қазақ тілін компьютерлік технологияға, ғаламдық жаңалықтарға бір табан жақындата түседі дейді, - БҚО Тілдерді дамыту басқармасыны