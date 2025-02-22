Астролог рассказала, что нельзя делать в марте знакам зодиака

Астролог Ольга Ходарева в комментарии УНИАН рассказала, что лунное затмение в марте будет благоприятным для Тельцов и Козерогов. А более напряженным этот период будет для Дев, Рыб, Стрельцов и Близнецов. Этим четырем знакам Зодиака нужно быть максимально внимательными в период затмения.

Эти зодиакальные представители будут проживать те события, которые будут выводить их на качественно новый уровень жизни. Это могут быть нелегкие события, в частности, потеря работы, напряжение в отношениях, сложные финансовые вопросы. Общая рекомендация Ольги Ходаревой для всех этих четырех знаков такова - воспринимать с доверием то, что происходит в их жизни, и понимать, что эти события дадут важный жизненный опыт и усилят их способность противостоять кризисам.

Эксперт советует не принимать эмоциональных решений, не ставить жирную точку, лучше подождать до окончания коридора затмения.

Ранее были названы три знака зодиака, которых ждут неприятности в ближайшие дни.