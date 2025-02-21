Названы три знака зодиака, которых ждут неприятности в ближайшие дни

Овен
Вас могут ожидать неожиданные перемены, требующие скорейшего реагирования и пересмотра привычного курса действий. Постарайтесь сохранять спокойствие и рассудительность: каждая трудность – это шанс переосмыслить приоритеты и найти новые возможности для роста.
Скорпион
Возможно, вас коснутся неприятные новости, касающиеся близких отношений или профессиональных дел. Не позволяйте негативу затмить вашу интуицию – слушайте свое сердце, анализируйте ситуацию и принимайте взвешенные решения.
Рыбы
Вам предстоит пережить период сомнений и неуверенности, когда даже мелкие неприятности могут казаться непреодолимыми. Звезды советуют не опускать руки: ищите поддержку у близких, опирайтесь на свою интуицию и помните, что даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет.
Ранее астрологи перечислили знаки, которые осуществят свои мечты до конца февраля.