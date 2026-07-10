Астрологи назвали 3 знака зодиака, под которыми чаще всего рождаются «совы»

Почему одни люди легко вскакивают по будильнику в семь утра, а другие готовы отдать всё за возможность поспать до обеда?

Ответ кроется не только в циркадных ритмах, но и, как отмечают эксперты LadyMail, в особенностях темперамента, которые астрологи связывают с датой рождения. Если утро для вас - время борьбы с реальностью, возможно, дело в вашем знаке зодиака.

Скорпионы: ночные короли

Скорпионы искренне не понимают, зачем мир так одержим ранними подъемами. Ночь для них - не время для сна, а период максимальной концентрации и продуктивности. В темноте этот знак чувствует себя в своей тарелке, а идеи, пришедшие после полуночи, кажутся им куда ценнее тех, что посещают голову при солнечном свете.

Ирония в том, что при необходимости Скорпион может стать самым бодрым жаворонком в офисе. Но лучше не пытаться разбудить его без веской причины: свою утреннюю энергию он направит не на работу, а на того, кто посмел нарушить его покой.

Рыбы: свобода по расписанию

Рыбы - не столько "совы" по натуре, сколько ценители независимости. Им жизненно важно контролировать свое время и не подстраиваться под общие графики. Ночной образ жизни привлекает их возможностью спрятаться от дневной суеты и побыть наедине с собственным ритмом.

Для Рыб утро - это слишком шумное и навязчивое время суток. Если бы мир позволил им жить по своим биологическим часам, они бы с удовольствием перешли на ночной режим окончательно. В этом плане они - одни из самых убежденных сторонников "совиного" образа жизни.

Близнецы: социальные "совы"

Для Близнецов ночной образ жизни - вопрос коммуникации. Они боятся упустить самое интересное: важные разговоры, спонтанные встречи и вечеринки чаще всего случаются ближе к полуночи. Близнецы приносят свои биоритмы в жертву социальной жизни, что делает их одними из самых активных ночных жителей.

При этом у них есть завидное преимущество: Близнецы мастерски адаптируются. Если возникнет необходимость, они переключатся на режим жаворонка почти мгновенно. Им достаточно найти достойный повод, чтобы сменить подушку на утренний кофе.

