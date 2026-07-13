Астрологи предупреждают: ретроградный Нептун заставит эти 5 знаков столкнуться с правдой

С 7 июля по 12 декабря продлится ретроградный период Нептуна. Астрологи объясняют, как этот период поможет пяти знакам зодиака снять розовые очки и обрести ясность в отношениях, карьере и личных планах.

С 7 июля Нептун начал свое ретроградное движение в знаке Овна, которое продлится до 12 декабря. Как отмечает издание Mixnews, этот период станет для многих своего рода "проверкой на прочность" и временем, когда с привычных вещей спадают фильтры. Туман, который раньше казался поэтичным, теперь потребует от нас конкретики и честных ответов.

В ближайшие месяцы иллюзии будут терять свою силу. Вопросы, которые вы долго откладывали, выйдут на первый план, а отношения, построенные на недосказанности, пройдут проверку на реальную близость. Сейчас время не для цинизма, а для трезвого взгляда на жизнь: пора увидеть людей и ситуацию такими, какие они есть на самом деле.

Как пережить этот период

Нептун традиционно связывают с интуицией и снами, но в фазе ретрограда он заставляет нас заземлиться. Эксперты советуют заняться эмоциональной гигиеной: ведите дневник, записывайте свои сновидения и отслеживайте телесные реакции. Если после общения с человеком вы чувствуете опустошение, это явный сигнал присмотреться к "красным флагам".

Динамика Нептуна в Овне - это конфликт между импульсивным желанием действовать и потребностью остановиться. Вы можете почувствовать, что привычные планы перестали работать, и это нормально. Вместо того чтобы "рвать и метать", используйте этот период для внутренней ревизии: возможно, пришло время скорректировать курс и отбросить цели, которые вам не принадлежат.

Кому повезет увидеть истину

Для пяти знаков зодиака этот транзит станет временем настоящего освобождения от груза неопределенности:

Близнецы: Вы перестанете гадать и додумывать. Ситуации, которые казались запутанными, вдруг обретут четкую логику, принося долгожданный покой.

Вы перестанете гадать и додумывать. Ситуации, которые казались запутанными, вдруг обретут четкую логику, принося долгожданный покой. Львы: Ментальная нагрузка, которую вы несли на себе месяцами, начнет спадать. Ошибочные предположения исчезнут, освободив место для решительных шагов.

Ментальная нагрузка, которую вы несли на себе месяцами, начнет спадать. Ошибочные предположения исчезнут, освободив место для решительных шагов. Весы: Вы увидите людей без прикрас. Окажется, что быть настоящим гораздо теплее, чем соответствовать идеализированному образу.

Вы увидите людей без прикрас. Окажется, что быть настоящим гораздо теплее, чем соответствовать идеализированному образу. Скорпионы: Пришло время встретиться с повторяющимися паттернами поведения. Это может быть неприятно, но осознание - первый шаг к тому, чтобы разорвать порочный круг.

Пришло время встретиться с повторяющимися паттернами поведения. Это может быть неприятно, но осознание - первый шаг к тому, чтобы разорвать порочный круг. Козероги: В делах семейных наступит ясность. Вы наконец поймете суть происходящего дома и сможете действовать спокойно, без лишних эмоций.

Ретроградный Нептун в Овне не обещает легкой прогулки, но он дарит нечто более ценное - внутренний компас. Возможно, некоторые ваши мечты потеряют свою привлекательность, но взамен вы обретете ясность, которая станет лучшим активом этим летом.