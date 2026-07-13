Астрологи предупреждают: ретроградный Нептун заставит эти 5 знаков столкнуться с правдой

С 7 июля Нептун начал свое ретроградное движение в знаке Овна, которое продлится до 12 декабря. Как отмечает издание Mixnews, этот период станет для многих своего рода "проверкой на прочность" и временем, когда с привычных вещей спадают фильтры. Туман, который раньше казался поэтичным, теперь потребует от нас конкретики и честных ответов.
В ближайшие месяцы иллюзии будут терять свою силу. Вопросы, которые вы долго откладывали, выйдут на первый план, а отношения, построенные на недосказанности, пройдут проверку на реальную близость. Сейчас время не для цинизма, а для трезвого взгляда на жизнь: пора увидеть людей и ситуацию такими, какие они есть на самом деле.
Как пережить этот период
Нептун традиционно связывают с интуицией и снами, но в фазе ретрограда он заставляет нас заземлиться. Эксперты советуют заняться эмоциональной гигиеной: ведите дневник, записывайте свои сновидения и отслеживайте телесные реакции. Если после общения с человеком вы чувствуете опустошение, это явный сигнал присмотреться к "красным флагам".
Динамика Нептуна в Овне - это конфликт между импульсивным желанием действовать и потребностью остановиться. Вы можете почувствовать, что привычные планы перестали работать, и это нормально. Вместо того чтобы "рвать и метать", используйте этот период для внутренней ревизии: возможно, пришло время скорректировать курс и отбросить цели, которые вам не принадлежат.
Кому повезет увидеть истину
Для пяти знаков зодиака этот транзит станет временем настоящего освобождения от груза неопределенности:
- Близнецы: Вы перестанете гадать и додумывать. Ситуации, которые казались запутанными, вдруг обретут четкую логику, принося долгожданный покой.
- Львы: Ментальная нагрузка, которую вы несли на себе месяцами, начнет спадать. Ошибочные предположения исчезнут, освободив место для решительных шагов.
- Весы: Вы увидите людей без прикрас. Окажется, что быть настоящим гораздо теплее, чем соответствовать идеализированному образу.
- Скорпионы: Пришло время встретиться с повторяющимися паттернами поведения. Это может быть неприятно, но осознание - первый шаг к тому, чтобы разорвать порочный круг.
- Козероги: В делах семейных наступит ясность. Вы наконец поймете суть происходящего дома и сможете действовать спокойно, без лишних эмоций.
Ретроградный Нептун в Овне не обещает легкой прогулки, но он дарит нечто более ценное - внутренний компас. Возможно, некоторые ваши мечты потеряют свою привлекательность, но взамен вы обретете ясность, которая станет лучшим активом этим летом.