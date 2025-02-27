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Социум

Астронавты показали, как выглядит космический мусор на расстоянии 15 метров

В 2027 году к ступени H-2A отправят аппарат ADRAS-J2, который попробует ее захватить и свести с орбиты.
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Астронавты показали, как выглядит космический мусор на расстоянии 15 метров

Недавно Astroscale опубликовала видеозапись этого события. ADRAS-J построен по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) для изучения возможности удаления крупных фрагментов космического мусора с орбиты.

На сегодня ADRAS-J успешно завершил все наблюдения за космическим мусором, запланированные JAXA, включая три облета верхней ступени ракеты H-2A.

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 Собранные во время сближений данные учтут при подготовке второго этапа программы. В его рамках в 2027 году к ступени H-2A отправят аппарат ADRAS-J2, который попробует ее захватить и свести с орбиты.

Ранее появилось видео, на котором видно, как человекоподобный робот впервые сделал сальто вперед.

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