Астрономы выяснили, как пришельцы посылают сигналы на Землю

Их источник находится на огромном расстоянии от Земли. Короткие, мощные радиосигналы с необъяснимой периодической структурой, лишь небольшая часть которых повторяется, были названы "сигналами пришельцев". Объяснение феномена последовало более чем через 15 лет.

Как минимум часть FRB-всплесков возникает в двойных звездных системах, а не в окрестностях одиночных черных дыр, нейтронных звезд-магнетаров и других компактных объектов, отмечает профессор Ли Ди. Это может свидетельствовать о том, что мы не одиноки во Вселенной.

Ранее мы писали о том, что ученые из Перу обнаружили настоящих пришельцев.