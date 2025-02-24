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Социум

Астрономы выяснили, как пришельцы посылают сигналы на Землю

Часть FRB-всплесков возникает в двойных звездных системах.
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Астрономы выяснили, как пришельцы посылают сигналы на Землю

Их источник находится на огромном расстоянии от Земли. Короткие, мощные радиосигналы с необъяснимой периодической структурой, лишь небольшая часть которых повторяется, были названы "сигналами пришельцев". Объяснение феномена последовало более чем через 15 лет.

Как минимум часть FRB-всплесков возникает в двойных звездных системах, а не в окрестностях одиночных черных дыр, нейтронных звезд-магнетаров и других компактных объектов, отмечает профессор Ли Ди. Это может свидетельствовать о том, что мы не одиноки во Вселенной. 

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Ранее мы писали о том, что ученые из Перу обнаружили настоящих пришельцев.

НЛО космос технологии 2025 пришельцы

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