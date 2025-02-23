Ученые из Перу обнаружили настоящих пришельцев

Эксперты заявили об обнаружении доказательств того, что мумии являются биологическими существами.

Как передает Daily Mail , журналист и уфолог Хайме Мауссон отыскал десятки таких образцов в пустыне, что привело к многолетнему исследованию загадочных «гуманоидов».

Сейчас эксперты заявили об обнаружении доказательств того, что мумии являются биологическими существами. Специалисты установили небольшую камеру в рот одного из «гуманоидов», снимая то, что казалось амальгамными пломбами.

Ученые сообщили, что им удалось обнаружить от 28 до 32 зубов, часть из которых оказалась сломана. При этом анализ также показал, что расстояние между ними сходно строению челюсти приматов. Они также прощупали глаза мумии, обнаружив «высохшую ткань, соответствующую внутренним глазным мышцам».

По словам экспертов, это является еще одним неопровержимым доказательством того, что эти тела абсолютно точно органические.

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