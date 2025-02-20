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Происшествия

Американские пилоты наткнулись на «странный, светящийся объект»

Исключено, что это был дрон или метеозонд.
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Американские пилоты наткнулись на «странный, светящийся объект»

Экипаж частного самолета Surjet, направлявшегося во Флориду, стал свидетелем странного явления во время полета над Багамами на большой высоте. По данным New York Post , инцидент произошел 23 декабря прошлого года, когда они летели обратно в Форт-Лодердейл без пассажиров.

Стюардесса сказала, что видела, как объекты появились в виде белых огней в ночном небе и превратились в зеленые, когда они наблюдали. Бортпроводница Кассандра Мартин рассказала, что таинственный объект сопровождал их самолет примерно 45 минут, прежде чем исчез в темноте.

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— Он сначала был белым, а потом стал просто зеленым, и вокруг него была какая-то электрическая энергия. Внезапно я услышала, как диспетчерская служба сказала: у нас посторонний объект, можете ли вы его идентифицировать? Я посмотрела налево, и пилот увидел три объекта, я увидела только один, и я схватила свой телефон, просто прижала его к окну, чтобы посмотреть, смогу ли я снять на видео, что это за объект, — рассказала свидетельница происшествия телеканалу NBC Miami.

Большая высота объекта и нерегулярные «зигзагообразные» движения, описанные девушкой, фактически исключают вероятность того, что это был дрон или метеозонд.

Ранее стало известно, что инопланетяне могут узнать о нас благодаря вышкам мобильной связи. А недавно турецкий аэропорт на время закрыли из-за сообщений о пришельцах.

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